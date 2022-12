Vladimir Putin estaría al borde de la muerte según un analista ruso

Podría estar cerca de la muerte por sufrir un grave cáncer de estómago Existen muchas versiones sobre la salud de Vladimir Putin

Desde que hace más de 300 días estallara la Guerra de Ucrania, muchas personas se han hecho eco de que la salud de Vladimir Putin podría ser precaria. Hay quien habla de Parkinson. Otros aseguran que es cáncer. Para algunos sería un estadio leve de cualquiera de las dos enfermedades, mientras que otros expertos aseguran que estaría ya en fases muy graves.

Al menos así lo certifica Valery Solovey de acuerdo con SDP Noticias. Así, el exprofesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú asegura que su salud es muy precaria y que el tratamiento que está teniendo contra el cáncer no es suficiente para mantenerlo con vida. El medio habla de un cáncer de estómago, pero otras fuentes aseguran que podría ser cáncer de páncreas, uno de los más mortales de todos.

De hecho, de acuerdo con Solovey el gobernante de Rusia estaría tratándose con tecnología extranjera ya que la de Rusia no es suficiente para que tenga efecto, pero no ha especificado de dónde serían estos tratamiento. Lo que está claro es que Vladimir Putin ha cancelado eventos de Navidad en el país y que esto podría ser porque se encuentra en un estado de salud que no le permitiría aparecer en público con seguridad.