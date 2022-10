¿Cómo Vinnie Johnson, ex jugador de la NBA, ha logrado amasar una fortuna de 400 millones?

El ex jugador de los Detroit Pistons ha pasado de tener 5 millones de dólares, a más de 400 Ahora es un exitoso hombre de negocios

Su nombre no es el más conocido por el público en general, pero Vinnie Johnson, ex jugador de la NBA de 66 años, fue una estrella para los Detroit Pistons. Si bien sus años de éxito dentro de la cancha quedan lejos, se puede decir que su carrera a posteriori, centrada en su lado más empresarial, ha sido todo un éxito: ha pasado de ganar 5 millones de dólares a lo largo de 14 temporadas, a tener una fortuna superior a los 400 millones.

Muchos lo sabréis: algunas super estrellas del baloncesto explotan su faceta empresarial, y algunos de ellos como Shaquille O'Neal, LeBron James o Kevin Durant han triunfado. Ahora bien, Vinnie Johnson no es menos, porque conseguir tener como patrimonio más de 400 millones de dólares es brutal.

Piston Group is honored to be recognized as @crainsdetroit #1 Largest Minority-Owned Business! Piston Group is proud to be recognized based on our 2020 revenue. Thank you to all of our team members for your hard work and contributions!https://t.co/S09ePCdv6V pic.twitter.com/efq7RW052V