Un vidente de Twitter predice cuándo va a morir Carlos III de Inglaterra

El pasado 7 de junio Logan Smith predijo la muerte de Isabel II y de su hijo Carlos de Gales Esta será la fecha de la muerte de Carlos III de Inglaterra, según él

Carlos III de Inglaterra, el nuevo monarca de Reino Unido apenas lleva una semana en el cargo y ya está en el centro de todas las miradas. El hijo de Isabel II ha sido estudiado y vigilado por toda la prensa británica e internacional.

Todos sabían que no iba a tener el talante de su madre, pero en las redes sociales se han compartido momentos que han provocado risas. Por ejemplo a la hora de firmar unos documentos y confundirse de fecha y mancharse las manos.

No obstante, este no es el tema que nos atañe. El mismo es que un famoso tuitero llamado Logan Smith (@logan-smith526) ha predicho la muerte del nuevo monarca. ¿Por qué lo ha hecho? Porque el mismo acertó de lleno con la fecha de la muerte de Isabel II.

Who is this person @Logan_Smith526 who predicted the Queen's sad demise? pic.twitter.com/BjTEodEnaM