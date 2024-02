La vida empresarial de Ilia Topuria: UFC España, negocios y su proyecto con Piqué

Ilia Topuria se enfrentó al australiano Alexander Volkanovski, disputándose el cinturón de las 145 libras como campeón de la UFC en peso pluma. 'El Matador' le noqueó en el segundo asalto del combate y se convirtió en el actual campeón.

Al mismo tiempo que su progresión deportiva, Ilia Topuria también se ha introducido en el mundo empresarial. El luchador tiene su propia marca de ropa, y también es accionista de Oblack Caps, compañía de gorras de la que fue el primer embajador.

Entre sus patrocinadores tenemos Venom (ropa deportiva), Prozis (nutrición deportiva), Black Hat (bebidas energéticas), Sony Pictures (productora), Webpositer (agencia de marketing online) y Future Alkaline Water (sistema de agua alcalina).

Topuria tiene claro que esta faceta como empresario es de vital importancia, tal y como detalló en una entrevista para el pódcast de Webpositer: "Obviamente, el dinero es superimportante, es lo que nos motiva hacia todo, porque yo le tengo la comida a mi hijo. Mi hijo no se va a comer mi legado, mi fama o mis medallas", comenzaba diciendo.

"Todo el dinero que gano, si tengo que hacer una inversión, lo invierto en mí. No invierto en nada que no conozca y donde no tengo control. A mí me gusta invertir en mi marca", añadía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos es la compañía de telecomunicaciones KEIO Mobile, una teleco vinculada al deporte, que ofrece a sus usuarios acceso VIP a gimnasios y un entrenador personal en la nube. También está trabajando en una fundación para ayudar a los niños y una agencia de representación de luchadores, ambos cerca de materializarse.

Topuria también ha comenzado una relación empresarial con Gerard Piqué, puesto que la mencionada KEIO Mobile es uno de los patrocinadores de la Kings League. La colaboración entre ambos podría ser clave para crear una promotora de MMA en España. "Vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas, es la primera vez que me he encontrado con él", desvelaba el luchador.

Finalmente, la creación de esta promotora podría acelerar el objetivo que más ha reclamado Topuria en redes sociales: traer la UFC a España. Un sueño que podría cumplirse en 2024, con el Santiago Bernabéu como escenario.