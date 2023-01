Así es Victoria Lamas, la supuesta nueva ilusión de Leonardo DiCaprio que su padre ha desmentido

Durante un tiempo se rumoreó un supuesto noviazgo con Gigi Hadid Ahora suena fuerte el nombre de Victoria Lamas

Para los amantes del cine de los 80, el apellido de Victoria Lamas les recordará a algo muy concreto. Sí, la nueva ilusión de Leonardo DiCaprio es la hija del mítico actor de Grease que luego dedicó buena parte de su carrera a hacer cine de serie B y de explotación, Lorenzo Lamas. De esta manera, parece que la joven modelo y actriz estaría teniendo una relación con DiCaprio.

Ella tiene 23 años, mientras que el actor de "Once Upon a Time in Hollywood" cuenta con 48 años de edad. Esta diferencia entre ambos empieza a ser una tónica habitual en las relaciones sentimentales del actor, ya que suele cernir sobre él la teoría de que nunca sale con una mujer de más de 25 años de edad.

Sin embargo, si su corto noviazgo con Gigi Hadid resulta ser cierto, esto otro sería totalmente falso. Aunque parece ser que ambos no fueron más que buenos amigos ya que tienen un grupo en común.

En cualquier caso, Victoria Lamas ha seguido los pasos de su padre y es actriz. También es vegetariana y tiene una prolífica carrera como modelo, aunque su verdadera pasión es el patinaje sobre asfalto que suele disfrutar cuando su apretada agenda le permite. Por otro lado, su padre, Lorenzo Lamas aseguró en un inicio que ella estaba bastante ilusionada y verificó que se estaban viendo, pero más tarde se retractó y aseguró que no estaba saliendo con Leonardo DiCaprio.