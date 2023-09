Vicky Marín Berrocal sorprende con su espectacular cambio físico tras perder 20 kilos

¿Cuál ha sido el secreto de Vicky Martín Berrocal para perder 20 kilos en tan poco tiempo?

Las redes sociales no solo nos permiten compartir contenido con desconocidos (o conocidos si limitas quién te sigue). Los ''followers" pueden a raíz de estas fotografías analizar cómo es nuestro comportamiento, cuáles son nuestros hábitos diarios o cuándo se produce un cambio físico.

Esto último es lo que han descubierto los decenas de miles de seguidores de Vicky Martín Berrocal, quien en tan solo 3 años, ha conseguido perder más de 20 kilos.

Gracias a las publicaciones que Vicky Martín Berrocal ha ido compartiendo a través de su cuenta de Instagram, somos testigos del cambio de vida que ha adoptado esta celebridad andaluza.

En este tiempo, además, ha publicado un libro titulado "La felicidad ni tiene talla ni tiene edad" en la que reflexiona acerca de la obesidad que le marcó durante una etapa muy complicada para ella.

Tal y cómo ella misma relata en el libro, le detectaron obesidad hace 3 años cuando se hizo un análisis de sangre tras pasar la COVID-19. Para ella, este diagnóstico fue un punto de inflexión que le permitió iniciar un cambio real y duradero, alejándose de las llamadas 'dietas milagro'.

"No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto", confiesa en una entrevista la diseñadora. Y para ella, lo más importante fue darse cuenta de que lo fundamental es uno mismo, y nadie más.