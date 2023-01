Las vacaciones de Leonardo DiCaprio: un yate repleto de mujeres

El actor se encuentra disfrutando de las vacaciones Ha sido relacionado con Victoria Lamas, de 22 años de edad

Leonardo DiCaprio es posiblemente uno de los actores más queridos del panorama mundial. La superestrella de Hollywood ha ido encadenando papelazo tras papelazo y es considerado uno de los actores más solventes y potentes del plantel de Hollywood. Toda producción que cuenta con su persona suena sólida e interesante. Ahora bien, en el plano personal siempre ha sido bastante criticado por la manera que tiene de relacionarse con el género femenino.

Ahora, ha disfrutado de sus vacaciones de una manera que le suele gustar bastante: en un yate lleno de mujeres y amigos. Esta forma de disfrutar del periodo de descanso es muy apreciada por la oscarizada estrella, por lo que no es de extrañar que se le haya visto en varias fotografías con varias mujeres dentro del yate.

Eso sí, como advierten a través de TMZ, algunas de estas mujeres son las parejas de amigos suyos que también están presentes.

Leonardo DiCaprio, 48, kicks off 2023 with bikini-clad beauties on board luxury yacht https://t.co/SuLKMdUnLA pic.twitter.com/8GUgkuL3pL