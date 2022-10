Usain Bolt busca imitar a Michael Jordan con esta interesante jugada

El atleta podría crear una marca de ropa con su sello Actualmente cuenta con diversas empresas, como discográficas y restaurantes

Si pensamos en un atleta icónico de los tiempos actuales, el primero que nos viene a la mente es Usain Bolt, ocho medallas de oro le avalan. Sin embargo, colgó las botas definitivamente en el año 2017, cuando decidió hacer una inmersión breve en el mundo del fútbol. Desde entonces, se ha encargado de trabajar duro para mantener su patrimonio intacto, con múltiples patrocinios y trabajos de larga duración con las marcas.

Usain Bolt cuenta con múltiples patrocinios, siendo el más destacable el que ha firmado de por vida con Puma. No obstante, también ha tenido grandes incursiones en el mundo de las finanzas y empresas. Ahora, todo apunta a que va a crear su propia marca imitando a Jordan.

Así, ha registrado el gesto que hacía en su victoria y posiblemente lo convierta en el logo de su marca. Puede que haga como Jordan con Nike y se alíe con Puma para lanzar su línea de productos a través de sus cadenas de distribución.

Usain Bolt has filed a trademark application for his victory pose.



The filing, made on August 17th, indicates that @usainbolt plans to use the logo in connection with:



1. Sunglasses

2. Jewelry

3. Bags

4. Clothing

5. Sporting goods

6. Restaurants and sports bars#UsainBolt pic.twitter.com/dxuUfPJbE1