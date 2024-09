La unión de Ana Obregón a 'Y ahora Sonsoles' ha generado polémica en las redes sociales

Los programas ardientes de todas las tardes parecen estar compitiendo a la hora de traer nuevos colaboradores a sus filas, todo para ver quién hace el dato más alto, las cosas como son. Parece ser que el programa dirigido por Sonsoles Ónega no se ha recuperado de un duro golpe contra telecinco en cuanto a espectadores, por lo que la presentado de Antena 3 ha querido tirar toda la casa por la ventana, algo que en redes al parecer no ha gustado y que se encuentra en una clara polémica que no paramos de ver.

Todo el equipo detrás de 'Y ahora Sonsoles' ha querido tirar la casa por la ventana y fichas a quien probablemente, es una de las colabadoras con más polémica, Ana Obregón. "Siempre tratáis con respeto, sin amarillismo. Me encanta este programa", comentaba la nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'. Como no, las redes sociales rápidamente han ardido tras conocer la decisión del equipo por el "fichaje" de Ana Obregón, quien es conocida por estar en varias polémicas.

Tan fuerte ha sido la polémica de su decisión, que muchas personas respondián al tuit donde se habla del anuncio con poca ilusión, mencionando que a partir de ese momento dejarán de ver el programa, veremos si no les ha salido el tiro por la culata por dicha decisión.