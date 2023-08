La única condición de la madre de Luis Rubiales para dejar la huelga de hambre

Ángeles Bejar lleva más de 24 horas en huelga de hambre y ha lanzado un ultimátum a Jenni Hermoso

El caso Rubiales sigue estando de actualidad, a la espera de lo que el Gobierno pueda hacer para acabar con todo el ruido que se ha generado en la prensa nacional e internacional. El beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria de la selección española en la Copa del Mundo ha generado todo tipo de comentarios, situación que ha hecho explotar a la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol: Ángeles Béjar se encuentra en huelga de hambre y ha comunicado la única condición por la que abandonaría este estado.

"Hasta que mi cuerpo aguante", así de firme se ha mostado la mujer que se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril (Granada) con la intención de permanecer en huelga de hambre hasta que se detenga "la cacería, inhumana y sangrienta que están haciendo con mi hijo con algo que no se merece".

Sin embargo, Ángeles Béjar no ha dudado en apelar a Jenni Hermoso: no parará hasta que su cuerpo aguante o hasta que la futbolista diga la verdad. ¿Qué verdad? Ella tiene claro que Luis Rubiales, su hijo, no ha hecho nada malo, y por esta razón le defiende por encima de todo.

En cuanto a su estado de salud, tras el primer día de huelga de hambre, Ángeles Béjar se encuentra bien y con la intención de continuar, pero su familia está muy preocupada por el posible desenlace.