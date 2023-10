El tremendo enfado de Bad Bunny por lo que se dice de las colaboraciones en su nuevo disco

"¿Cómo es posible que haya gente tan tonta?", se preguntó delante de sus seguidores de Instagram

Bad Bunny probablemente sea el artista de música urbana más exitoso en estos momentos. No obstante, el anuncio de su nuevo disco, compuesto de 22 temas inéditos, ha sido una de las noticias más importantes de la industria. Con millones de seguidores en redes sociales, el puertorriqueño sabe cómo levantar expectación. Ahora bien, es cierto que el lanzamiento del álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' no ha sido todo lo bueno que hubiéramos esperado de Benito: se iba a lanzar en 2024, pero se ha adelantado al 13 de octubre.

En todo caso, Bad Bunny está bastante cabreado porque se está hablando mucho acerca de las posibles colaboraciones del álbum; por esta razón, a través de su canal oficial de WhatsApp, en el que cuenta con más de 16 millones de seguidores, ha hablado del lanzamiento de su nuevo single, 'Un preview', y del próximo álbum de estudio:

"Buenos días gente, aunque no tan buenos... me he levantado un poco triste al enterarme de que después de tanto que les he tratado de enseñar, aún hay muchos que no aprenden. Cómo es posible, que haya gente tan tonta creyendo los falsos tracklist y los billboards (carteles) esos falsos con fts (colaboraciones) falsos???? Cómo???. Buenooooo, allá ellos yo sé que los que están aquí en este grupo de WhatsApp son más inteligentes y eso me alegra un poco", escribió Bad Bunny en varios mensajes diferentes.

El artista se refiere a las fotografías que han circulado por redes sociales en las que se mencionan varias colaboraciones con Peso Pluma, J. Balvin o Young Miko, siendo estos falsos montajes lo que ha terminado cabreando a Bad Bunny.