Última hora del estado de salud de Concha Velasco

La intérprete se retiró de los escenarios en 2021 José Manuel Parada ha dado la última hora

Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco, es una icónica artista española y presentadora de televisión que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Su carisma y su dedicación a su profesión la han convertido en una figura muy respetada y querida.

A sus 83 años, ha participado en más de 70 películas, más de 30 obras de teatro, más de 15 series y en más de 20 programas de televisión. No solamente eso, y es que 'La Chica Yeyé' también ha tenido tiempo para dedicarse a la música. A lo largo de los años, ha lanzado varios álbumes en los que ha demostrado su talento vocal.

Concha Velasco se retiró de los escenarios en 2021, después de la pandemia. La artista tomó la decisión tras ver que su cuerpo se había debilitado y tenía ciertos problemas de movilidad. Desde hace un año, la intérprete está viviendo en una residencia, y va recibiendo la visita de sus familiares.

Hace varios meses que el estado de salud de Concha está en el foco mediático. Ahora, José Manuel Parada ha comentado en el programa '¡Fiesta!', que acudió a la residencia el pasado sábado para visitar a la artista: "Ella ve la tele y de repente se ve que aparezco yo en la tele y le dice a su hijo y cómo es que Parada no ha venido verme todavía. Yo no había ido porque a veces soy muy prudente y hablé con Manuel y me citó para el sábado".

El presentador gallego ha explicado que la intérprete le pidió discreción: "Ella me dijo que no quería entrevistas, que estaba ahí como amigo y como cómplice. Yo sé muy bien lo que tú puedes contar y lo que no puedes contar. Y eso voy a intentar hacer. Fue tan emocionante. Me estaban esperando Manuel y ella en la cafetería, ella tomándose un refresquito".

José Manuel Parada ha destacado que la intérprete tiene una cabeza increíble: "Nos vimos, nos cogimos de la mano mirándonos y recordando. No sabes la memoria que tiene, se acuerda de cosas que ni yo me acordaba (...) Eso de que dicen que su cabecita no, no, la cabeza la tiene estupenda".

El televisivo ha agradecido la labor de la familia de Cocha y su entorno por cuidarla tan bien y por llevarla a una residencia en la que se encuentra en muy buenas condiciones. Además, ha añadido que la habitación de Velasco tiene fotografías: "Es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías. Tiene toda su vida en fotografías y le llevé una fotografía que tenía en mi casa con Concha y con Manolo Escobar brindando".