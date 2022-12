La última gran inversión de Ibai Llanos... ¡que ya le da rendimiento!

Hace unos meses, el streamer vasco comenzó un cambio físico para perder algunos kilos de más Para ello, ha construido un gimnasio en casa que se ha encargado de enseñar a través de YouTube

Ibai Llanos confirmó hace casi dos meses que iba a cambiar a nivel físico no solo para perder algunos kilos que le sobran: también para sentirse mejor consigo mismo. Lo explicó claramente a todos sus seguidores: "empieza mi cambio físico. He fallado setenta veces intentándolo, teniendo todos los medios disponibles, pero me la suda. Yo lo seguiré intentando". Ahora, sabemos que el streamer vasco ha decidido construir su propio gimnasio en casa, en la segunda planta, y lo ha mostrado a través de su canal de YouTube.

Tal y como dijo hace meses, Ibai Llanos tiene todos los medios para cambiar físicamente y bajar de peso, y con este gimnasio lo demuestra: "hemos construido un gimnasio en la segunda planta de mi casa y esto formará parte del cambio físico. Es un escándalo, porque hasta hoy estábamos sin gimnasio".

A modo de comentario extra, el streamer aseguró que su cambio marcha tal y cómo esperaba: "he perdido actualmente unos siete kilos levantando unas mancuernas, paseando por la calle y comiendo saludable", pero aún está por llegar lo peor. Debe mantener su fuerza de voluntad en plenas Navidades, algo que podría conseguir dado que su reto está siendo observado por millones de seguidores.