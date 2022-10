La última excentricidad de Elon Musk: comprar su colonia para hacer frente a la compra de Twitter

El hombre más rico del planeta parece estar atravesando dificultades económicas Musk se retiró de la compra de Twitter demasiado tarde, por lo que está obligado a efectuar la compra

No hay semana en la que Elon Musk no deje algún titular. No es extraño, ya que el multimillonario parece tener una decena de frentes abiertos.

En esta ocasión, la compra de Twitter es una parte importante de sus situaciones más complejas, ya que se echó para atrás demasiado tarde, cuando ya habían firmado un preacuerdo y Twitter finalmente le ha acusado ante los tribunales estadounidenses de haberles dejado en la estacada.

Ahora, Musk parece no tener dinero para la compra, por lo que ha publicado un 'tuit' humorístico en el que pide que sus fans compren su colonia de 100 dólares para hacer frente a los problemas económicos en los que se encuentra. "Por favor, comprad mi colonia, así puedo comprar Twitter" rezaba su mensaje.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) 12 de octubre de 2022

Musk tendrá que pagar 44.000 millones de dólares para llevar a cabo la compra de Twitter. Sin embargo, no es el único problema que atraviesa, ya que el multimillonario está exigiendo a los Estados Unidos que le paguen por el servicio que está haciendo a Ucrania, aunque el originariamente había donado esos productos. De esta manera, parece que Musk se encuentra en una gran problemática con respecto al dinero, algo que resulta irónico teniendo en cuenta que en principio es el hombre más rico del planeta.