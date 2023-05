El veredicto de Twitch: Así quedan los baneos de Rubius y DegenerIA

Pocas horas después de ser vetado, el canal del popular streamer vuelve a funcionar con normalidad En cambio, aún no se sabe qué ocurrirá con el canal de DegenerIA

La plataforma de streaming Twitch ha sorprendido al levantar la prohibición del canal de Rubius tan solo cinco horas después de haberlo bloqueado, permitiendo que el popular streamer retome su actividad con normalidad. Sin embargo, la situación es bien diferente para su canal gestionado por una inteligencia artificial llamada DegenerIA, que continúa inaccesible en la mañana del viernes.

Hasta el momento, el propio streamer no ha dado ninguna explicación al respecto, limitándose a responder sorprendido al bot que publicó la noticia en Twitter. El hecho de que ambos canales fueran bloqueados al mismo tiempo llevó a especulaciones de que el motivo podría estar relacionado con DegenerIA, aunque esto aún no ha sido confirmado. Sin embargo, el hecho de que uno de los canales haya sido restablecido, mientras que el otro permanece inactivo no descarta por completo esta posibilidad.

No es la primera vez que Rubius enfrenta una situación similar. En noviembre pasado, ocurrió un episodio surrealista cuando el streamer estaba jugando a Sonic Frontiers con la aprobación de SEGA, quien le proporcionó el código y le permitió transmitirlo de inmediato. Sin embargo, la compañía denunció la situación, lo baneó y, además, le retiró su condición de socio. En aquella ocasión, el veto duró aún menos, ya que el canal estuvo disponible nuevamente solo una hora después.

Ahora, la incertidumbre se centra en el futuro del canal de DegenerIA. Este experimento curioso tuvo un éxito inicial, pero gradualmente perdió fuerza, aunque todavía contaba con una audiencia fiel interesada en las ocurrencias de esta inteligencia artificial.