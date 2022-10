El tuitazo de Laura Escanes por la caída de WhatsApp con el que te sentirás identificado

La ex de Risto Mejide se burla de la caída porque no se va a enterar al no recibir mensajes "Tampoco me voy a enterar cuando vuelva whatsapp porque no me dan ni los buenos días"

Esta mañana, todos hemos sufrido las consecuencias de no poder acceder a WhatsApp desde ningún dispositivo. La aplicación se ha caído a nivel mundial, y ha provocado fallos de comunicación durante más de dos horas. Menos mal que aún existe Twitter para darnos cuenta de que no solo tenemos el problema nosotros.

Son muchos los que se han burlado de la situación, pero el tuitazo sin duda es obra de Laura Escanes, quien no dudó en ironizar acerca de la caída de la aplicación con este mensaje: "tampoco me voy a enterar cuando vuelva whatsapp porque no me dan ni los buenos días". Evidentemente, poco ha tardado en viralizarse: a esta hora de la tarde, tiene más de 500 RT, 107 tuits citados y 3.300 me gusta (y subiendo).

Tampoco me voy a enterar cuando vuelva whatsapp porque no me dan ni los buenos días 🥲 — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de octubre de 2022

Son muchas las personas que han respondido a la influencer y ex de Risto Mejide, entre ellas el community manager de Telepizza, quien el ha puesto sobre la mesa a esa falta de conversación: "eso es porque no me sigues, Laura". Tampoco han faltado los seguidores más fieles de la joven, quienes han pedido una oportunidad para hablar con ella a través de la app de mensajería.