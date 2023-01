Así es la triste realidad del hombre que se tatuó a Messi en la frente

Se trata de un influencer colombiano Asegura haber recibido un escarnio público por haber llevado a cabo este reto

Fruto de la pasión de un momento determinado, a veces las personas toman decisiones bastante nefastas. Así ha sido la que ha tomado este influencer colombiano conocido como Mike Jambs, que decidió tatuarse "Messi" en la frente pero más tarde se arrepintió de la decisión tomada. Él mismo asume que al principio le encantaba la idea pero más tarde se retractó cuando tuvo que sufrir el escarnio de la gente por lo que había hecho.

"He sido objeto de burlas, de rechazos; he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar (...) En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud

Además, asegura que muchas personas le advirtieron de que querría borrárselo muy pronto y aunque él no les dio crédito en su momento, ahora asegura que tienen razón.

Debido a esto, el influencer ha pedido ayuda a sus seguidores para que le guíen en qué hacer para poder borrárselo, ya que le está afectando severamente llevar le nombre de "Messi" en la frente.