El triste motivo por el que la madre de Adara Molinero se rompe como nunca

Elena Rodríguez no ha podido contener las lágrimas Un mal momento para Adara Molinero

Desde que Adara Molinero regresase de Honduras de su experiencia en Supervivientes 2023, poco se ha hablado de un personaje público que se ha ganado el corazón de miles de espectadores. Ahora, un mes después, vuelve a ser noticia por una exclusiva que ha concedido a la revista Lecturas en la que ha hablado sin tapujos acerca de su infancia y los traumas que ella le ha dejado.

"Tuve una infancia dura, necesité mucha terapia", asegura Adara Molinero completamente emocionada. De esta infancia aprendió lo que necesitaba su hijo: una educación más transigente "porque hay que respetar a los niños y si les creas un trauma, les queda de por vida".

Ahora bien, Elena Rodriguez, la madre de Adara Molinero, se ha mostrado rota en redes sociales tras la publicación de una entrevista que no la deja en buen lugar; "hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo". Sería sorprendente que Elena no supiera que su hija iba a hablar en estos términos para una revista.

Hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) August 16, 2023

No es la primera vez que la concursante de realities más conocida de Mediaset habla de estos traumas, pero sí una de las ocasiones en las que más dura se muestra: "lo hemos tenido que trabajar las dos. Ella es lo más importante de mi vida, junto con mi hijo. Es mi mejor amiga".