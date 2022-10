El triste mensaje de Uli Dávila a su esposa tras morir inesperadamente a los 31 años

Dávila milita en el MacArthur australiano Su mujer murió de manera inesperada tras tener una salud bastante buena durante toda su vida

Perder a alguien que amas de una manera súbita e inesperada es algo que es imposible llevar bien. Así, el jugador mexicano radicado en Australia, Ulises Dávila, ha tenido que sufrir la terrible experiencia de perder inesperadamente a su pareja de tan solo 31 años: Lily Pacheco.El jugador del MacArthur ha comenzado esta segunda temporada en Australia y ahora ha perdido a uno de los grandes apoyos de su vida, según el mismo asegura en una carta abierta que ha publicado en Instagram con la foto de la familia. De esta manera, el jugador, cuya relación con Pacheco había dado como fruto a un niño de ahora dos años, se encuentra totalmente devastado por la situación.

"Me cuesta tanto pensar cómo hacerlo sin ti… no se aún como será, Ni para que tiene que ser así. Solo se que intentaré lo mejor de mi, como siempre me decías 'da lo mejor de ti en cada momento y disfruta'" explicaba en la red social Instagram el futbolista. Después continuaba asegurando que ella era su principal apoyo, y que siempre le animaba en sus encuentros futbolísticos.

Dávila ha querido cerrar su carta con un mensaje de optimismo: "se que me guiarás en este nuevo torneo y me darás la fortaleza para seguir" en referencia tanto a su futuro profesional como a la crianza del hijo de ambos.