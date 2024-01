Los tres consejos de Bill Gates para vivir una vida feliz y exitosa

Bill Gates es uno de los mayores magnates del mundo gracias al desarrollo de una de las empresas tecnológicas más relevantes de la historia: Microsoft. El estadounidense es una de las mayores referencias en cuanto al emprendimiento y la gestión de empresas, puesto que ha sabido optimizar al máximo su tiempo y productividad.

El propio empresario ha reconocido que sigue ciertos hábitos para tener una vida más plena, fruto de la experiencia de la edad, los errores, y los consejos de otros profesionales. Una de las claves para resolver problemas es tener la respuesta correcta, pero para Bill Gates, es mucho más importante hacer las preguntas oportunas. Durante la pandemia, el millonario publicó algunas reflexiones para encontrar estas soluciones.

"Desde que era adolescente, he abordado cada gran problema nuevo de la misma manera: comenzando con dos preguntas. Utilicé esta técnica en Microsoft y todavía la uso hoy. Hago estas preguntas literalmente todas las semanas sobre Covid-19". Según Gates, estas dos preguntas son: ¿Quién ha afrontado bien este problema con anterioridad? ¿Y qué podemos aprender de ellos?

En definitiva, Bill Gates reflexiona sobre que el uso de la experiencia, puesto que no todos los problemas necesitan respuestas innovadoras. Seguidamente, Gates pone en valor saber controlar el tiempo. Durante sus primeros años, el empresario admite que no era su fuerte. "La diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo", decía en una intervención en el programa de Charlie Ross.

En este contexto, Gates admiraba la forma de gestionar el tiempo que tenía los inversos: "El hecho de que sea tan cuidadoso con el tiempo, tiene días en los que no hay nada en su agenda... sentarse y pensar puede ser una prioridad mucho mayor. No es un indicador de tu seriedad el hecho de que hayas ocupado cada minuto de tu agenda". Finalmente, Gates recalca la importancia de la paciencia, como clave para la motivación.