El tremendo enfado de iShowSpeed, quien termina su directo tras recibir comentarios racistas

El streamer siempre ha sido noticia por sus continuas polémicas Pero esta vez está de actualidad por lo que han dicho de él

Seguro que has escuchado en alguna ocasión el nombre de iShowSpeed, un youtuber que siempre es noticia por sus continuas polémicas. Pero en esta ocasión, no es de actualidad por lanzar insultos machistas a otras compañeras en Valorant: sus 11 millones de seguidores en YouTube han decidido contraatacar con la misma vara de medir, y en su último directo no han dejado de criticarle con dureza.

Por ejemplo, un usuario hizo una donación de 5 dólares y medio, pero acompañada de un mensaje: "Speed es un recolector de algodón", a lo que iShowSpeed dijo: "no puede ser que acabe de pasar esto". Pero no el seguidor no se quedó aquí: "me encanta tu contenido, me ayuda con los problemas de mi vida. Te quiero, tráeme un poco de algodón".

IShowSpeed ended stream after a series of racist donationspic.twitter.com/iQjcAaaZDO — Dexerto (@Dexerto) 12 de octubre de 2022

¿Por qué hizo tanto daño este comentario a iShowSpeed? Porque se trata de una referencia al trabajo de los esclavos en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por ello sentenció: "no voy a soportar esto", dando por finalizado el directo y dejando sin contenido a sus millones de seguidores tras solo 2 horas de emisión.