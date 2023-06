Tom Holland, a Harry Kane y Son: "Id al Real Madrid y ganad la Champions"

El actor aconseja a las estrellas del Tottemham ir al Real Madrid para ganar la Champions

Pronto, el Real Madrid tendrá que decidir qué hacer con el número '9' que aún sigue sin dueño. A pesar del fichaje de última hora de Joselu, muchos consideran que el conjunto blanco estaría preaprando una última incorporación a sus filas. ¿Y si Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, tiene la solución a sus problemas?

En una entrevista para promocionar su serie The Crowded Room para Apple TV+, el joven intérprete ha comparado la producción con el Tottemham: "ser fanático del Tottenham es similar a estar en The Crowded Room. Me ha enseñado a ser resiliente. El Tottenham nunca ha ganado nada y apoyarlos resulta mnuy difícil, y no es ningún secreto que mi serie ha recibido críticas horribles, pero aquí estoy hoy para mpromocionarla".

El periodista, en relación al conjunto inglés, mencionó a Harry Kane, estrella del Tottenham, porque podría ser ese fichaje sorpresa que se guarde el Real Madrid. El actor lo tiene claro: "le diría vete al Madrid. Ve y sé el mejor futbolista del mundo. Te lo mereces".

Eso sí, no le diría que se marchase solo, porque cree que Heung-Min Son debería hacer lo mismo: "vete con él, vayan juntos y ganen la Champions league juntos, por favor". ¿Se cumplirá el doble deseo de Tom Holland? ¿O solo Harry Kane tiene oportunidad de acabar en Madrid.