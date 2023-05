The Weeknd se reinventa: Descubre su sorprendente nuevo nombre y la razón detrás del cambio

El artista ha modificado su identidad por completo en redes sociales El cantante es conocido por sus éxitos musicales como Blinding Lights

The Weeknd, también conocido como Abel Tesfaye, es un aclamado cantante, compositor y productor musical canadiense. Su estilo distintivo combina elementos de R&B, pop y música electrónica, creando una fusión única y envolvente.

En un giro sorprendente, The Weeknd se despide de su icónico nombre artístico. El talentoso artista detrás del éxito número uno "Blinding Lights" ha tomado la valiente decisión de deshacerse de su famoso seudónimo y reclamar su nombre de nacimiento en las redes sociales: Abel Tesfaye. Sin embargo, en entrevistas anteriores, el artista de 33 años reveló que no le gustaba mucho su nombre de nacimiento.

El cambio de nombre llega después de que el artista revelara en una entrevista para la revista W Magazine que quería "matar a The Weeknd" para terminar ese capítulo en su vida y lanzar nueva música bajo su nombre real. Abel también tuiteó que le gustaría seguir el ejemplo de artistas como Madonna, Cher o Prince y cambiarse legalmente el nombre simplemente a Abel, sin apellido.

"Estoy pasando por un proceso catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir", afirmó el artista, agregando que su próximo álbum podría ser su último proyecto empleando este pseudónimo. Así, queda claro que dentro de muy poco descubriremos de qué es capaz esta nueva versión del popular cantante.