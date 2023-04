El terrible motivo por el que un canterano del Arsenal se quedó tetrapléjico

Daniel Cain se quedó tetrapléjico en junio de 2009 por consumir una bebida adulterada Formó parte de la cantera del Arsenal, pero esta trágica historia acabó con su carrera

The Sun ha compartido durante los últimos días un artículo en el que exponen con todo lujo de detalles la historia de Daniel Cain, un ex futbolista de tan solo 23 años que formó parte de la cantera del Arsenal y que quedó tetrapléjico en junio de 2020 tras una noche de fiesta con sus amigos. Pese a ser una de las grandes promesas del fútbol inglés, esta trágica celebración terminó en tragedia.

El 9 de junio de 2020, Daniel sufrió un ataque cardíaco mientras estaba con sus amigos por culpa de una bebida adulterada con una sustancia química. En primer lugar, sus colegas vieron que Daniel estaba tornándose a "un color extraño", perdiendo la consciencia poco después y entrando en paro cardiaco. Menos mal que los servicios médicos fueron rápidos y pudieron reanimarle en menos de 30 minutos.

Eso sí, las consecuencias han sido dramáticas: tras el suceso, Daniel Cain permaneció ingresado en la UCI durante casi un mes, en coma y con una parálisis total de brazos y piernas. El problema es que su cerebro estuvo mucho tiempo sin oxígeno, por lo que las secuelas fueron graves: "cuando se despertó, no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido", comentó su madre para el diario The Independent.

Tres años después de aquel suceso, poco a poco su estado ha ido mejorando, sobre todo en lo que a cognición se refiere. Eso sí, para tareas cotidianas como ducharse o alimentarse, aún necesita ayuda. Al menos le han prometido que existe un tratamiento de 27.000 euros al año con el que el ex futbolista podría volver a caminar; para ello, pide la ayuda de la beneficencia y a puesto en marcha un GoFundMe.