Terelu sobre el estado de salud de su madre María Teresa Campos: "No puede decidir por ella misma"

La expresentadora de televisión está pasando un momento muy delicado en su vida Terelu Campos ha dado detalles del estado actual de su madre

El estado de salud de María Teresa Campos de 81 años, preocupa desde hace varios meses. Su familia decidió apartarla de televisión y de los medios de comunicación hace dos años. Terelu Campos, con motivo del Día de la Madre, escribió un artículo en su blog de 'Lecturas', dando detalles del estado actual de la expresentadora.

La colaboradora televisiva quiso homenajear a su madre: "Mi madre es mi vida, mi dios y mi referente". Quiso agradecer todo lo que la que la veterana comunicadora ha hecho por ella, y es que confesó que "soy lo que soy gracias a ella (…) Mi madre es mi mayor patrimonio".

Terelu escribió que pide a los medios de comunicación que respeten a María Teresa, que tiene derecho a su privacidad, y que no ve justo que se publique alguna fotografía actual de ella. "Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma."

También quiso añadir que en el momento en que la expresentadora de televisión fallezca, lo hará siendo un referente: "Campos morirá siendo un referente, pero cuando eso pase la que se habrá muerto para mí será mi madre".