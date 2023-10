Tania Llasera pide disculpas tras sus polémicos comentarios sobre Saúl Craviotto

La televisiva estaba concursando en 'MasterChef Celebrity 8' La actitud de Llasera fue muy criticada en redes sociales

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente están emitiendo la undécima edición. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Hace un mes se estrenó 'MasterChef Celebrity 8'. Entre los concursantes se encuentran Eduardo Casanova, Palito Dominguín, Blanca Romero, Jesulín de Ubrique y Tania Llasera, entre otros muchos.

Esta semana, los participantes estaban en una prueba de exteriores en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, con la presencia de Saúl Craviotto, atleta y ganador de la segunda edición del formato, cuando Llasera se vio involucrada en un lío tras unos polémicos comentarios sexuales: "Chico limpio, educado, de esos que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotre".

Después de estas declaraciones, la televisiva dejó claro que está casada y que no es nada malo decir algo así: "Está casado, yo también; no pasa nada, se puede decir. El hambre se coge en la calle, luego tú comes en casa".

Tras recibir varias críticas, Tania ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que pide disculpas públicamente: "Me equivoqué, fue después de todo el día, estaba cansada. Pero no es excusa. Me retracto de mis palabras. Aprendo día a día sobre mí, y no me cuesta pedir PERDÓN así en mayúsculas a Saúl Craviotto y a su familia. Si se han sentido incómodos o molestos por mis palabras en el programa de ayer, lo siento muchísimo".

La presentadora ha explicado que lo hizo como un comentario gracioso pero que se equivocó: "Supongo que iba de graciosa (en clave de tele y humor) y no tuve gracia ninguna. Eran solo palabras, pero feas y fuera de lugar. Todos nos equivocamos, pero es justo, si te das cuenta, y tienes la oportunidad, retractarte".

Tania Llasera ha querido aclarar que lo dijo como un halago a Craviotto: "Lo que quería decir con mis palabras con Saúl es que es prácticamente perfecto y al final me salieron esas palabras tan soeces y vulgares que ante todo cosifican a un señor que es un olímpico, uno de los mejores deportistas que tenemos. Eso era lo que tenía que primar".