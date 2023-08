Tamara Gorro aclara la relación sentimental de Albert Rivera

La colaboradora televisiva ha explicado que son amigos Se especula que el exlíder de Ciudadanos mantiene una relación con una actriz

Desde hace unos meses, Albert Rivera y Malú están en el foco mediático tras una posible ruptura de la relación. Los rumores aparecieron al ver que el expolítico no se presentaba a los conciertos de la cantante, o cuando alguno de los dos iba a visitar a sus familiares, lo hacían separados.

Hace un mes, Luis Rollán, amigo de la artista, confirmó que la pareja había roto tras cuatro años de relación y una hija en común de tres años por un "desgaste de la relación". Y que incluso ya no vivían juntos.

El pasado miércoles, 'Lecturas' informó en exclusiva que el expolítico se ha dejado ver en Ibiza con la actriz Aysha Daraaui de 35 años, y que podrían mantener una relación amorosa.

Ahora, Tamara Gorro ha comentado en 'YAS verano' que tiene una gran amistad con Albert Rivera y ha explicado que está soltero: "Albert es mi amigo. Esta chica también tiene vida y se está hablando con ella y no tiene nada que ver. Te aseguro, me consta y sé que Albert Rivera no tiene pareja y no entra en sus planes tener pareja".

Además, el representante de la actriz ha emitido un comunicado en 'Así es la vida' en el que desmiente una posible relación amorosa: "Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente puesto que no existe ninguna relación, es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto".