Tamara Falcó narra cómo fue la noche en la que terminó su relación con Íñigo Onieva

La joven ve imposible volver con el que iba a ser su futuro marido Tamara no ha dejado de trabajar pese a la ruptura

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han roto para siempre, pocos días después de anunciar su compromiso, por la filtración de varias imágenes en las que el joven se besaba con otra mujer. Evidentemente, Tamara no ha soportado la situación, menos aún tras un intento de engañar a la prensa por parte de Íñigo al decir que eran imágenes de 2019, y ha terminado con la relación para siempre. Pero lejos de encerrarse en casa, ha acudido a su puesto de trabajo y ha respondido a la prensa de forma sincera y directa.

Después de acudir juntos a la boda de una amiga, momento en el que Íñigo aseguró frente a las cámaras que los vídeos publicados eran de 2019, su chico comenzó a reconocer que le fue infiel al verse acorralado: "el viernes por la noche empezó a decir que igual era verdad, le dije que me daba igual cuándo hubiera sido, que si eso era verdad esto se acababa todo".

A la mañana siguiente, una vez confirmó que su futuro marido le había sido infiel y descubrió que le había mentido tanto a ella como a su propia familia, Tamara Falcó se fue a casa de su madre, Isabel Preysler, y lo dejó solo a la espera de que recogiera sus cosas: "el Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho… Pero yo siempre he pensado que una relación tiene que darte una libertad y la base es la confianza. Si le gustaba hacer esas cosas yo no tenía problema, pero claro, con unos límites".