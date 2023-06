Tamara Falcó se manifiesta en Instagram tras la supuesta infidelidad de Íñigo Onieva

El empresario habría sido infiel a la hija de Isabel Preysler La boda está prevista para el próximo sábado 8 de julio

Quedan ocho días para que se celebre uno de los eventos más esperados de este año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio en el palacio de El Rincón en Madrid.

La hija de Isabel Preysler ha estado en boca de todos durante estos últimos meses tras las especulaciones sobre su boda y las reiteradas infidelidades de Íñigo Onieva. Esta semana han vuelto a salir más rumores de otra supuesta infidelidad del empesario.

Ahora, Falcó ha querido zanjar las noticias publicando una fotografía de la pareja en Instagram con un mensaje: "Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices".

La marquesa de Griñón ha dejado muy claro que están muy unidos: "Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya. Te quiero". Íñigo Onieva no ha dudado en contestar a la publicación con un mensaje contundente: "Best team ever. Te quiero".