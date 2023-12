Tamara Falcó la arma en redes sociales por la forma de comerse una hamburguesa

Tamara Falcó no solo triunfa como colaboradora en El Hormiguero, formato en el que se ha ganado muchos seguidores, y unos cuantos detractores. También arrasa en redes sociales, perfiles en los que comparte momentos íntimos sola o en compañía de su marido. En esta ocasión, la marquesa de Griñón ha viajado unos días a Lituania y ha sorprendido a todos por la particular forma de comerse una hamburguesa: con cuchillo y tenedor.

Lo más habitual al comer una hamburguesa es agarrarla con ambas manos, y empezar a degustarla. Algunas personas prefieren dar el primer bocado en el centro, mientras que otras eligen un extremo. En cualquier caso, hay que asegurarse de obtener un poco de todos los ingredientes en el primer bocado para disfrutar de todos los sabores.

Sin embargo, Tamara Falcó parece no querer ensuciarse las manos, por lo que utiliza cuchillo y tenedor para evitar la desgracia de mancharse de salsa.

Evidentemente, muchos seguidores se han quedado impactados y le han dicho a la marquesa de Griñón que esa no es la mejor forma de comer una hamburguesa: "la hamburguesa se come con la mano. No se puede ser tan requetecursi", le dijo un usuario. Otros incluso se atreven a criticar su estilo de vida: "¡viajar y comer! Qué pena, con lo creyente que es y la pobreza que hay en cualquier esquina, sé solidaria".