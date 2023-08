El secreto oculto de Iker Casillas: "La gente no sabe..."

Iker Casillas se retiró del fútbol hace tres años El exguardameta del Real Madrid sufrió un infarto de miocardio

Iker Casillas colgó los guantes hace tres años por un problema de salud. El exguardameta del Real Madrid estaba entrenando con el Oporto, cuando sufrió un infarto de miocardio.

Desde hace un tiempo el de Móstoles se ha mostrado muy activo en las redes sociales y le han crecido notablemente los seguidores. Incluso apostó por ser presidente del 1K FC de la Kings League.

Casillas se ha hecho viral en varias ocasiones por algunas publicaciones y comentarios que ha hecho. Los seguidores no dudan en alabar el sentido del humor de Iker Casillas.

Ahora, ha sorprendido mostrando su talento oculto. El exguardameta del Real Madrid ha publicado en su Instagram una fotografía presumiendo de la paella que había cocinado: "La gente no sabe lo bien que cocino".

La publicación se ha llenado de comentarios de amigos suyos y de seguidores: "Esa paella no la has hecho tú ni de coña", "Si llegas a preparar tú la paella… os quedáis sin comer" o "tú no has sido el q ha cocinado", entre otros muchos.