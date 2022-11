Sylvester Stallone desvela los motivos por los que se llevaba tan mal con Arnold Schwarzenegger

Sin embargo, ambos mantienen una gran amistad De hecho estuvieron disfrutando de Halloween juntos

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger mantienen una gran amistad fundamentada en unos gustos en común muy marcados y una actitud hacia la vida similar. Ambos se niegan a abandonar los escenarios de actuación pese a ser estrellas del cine de acción de más de setenta años. Además, aman el levantamiento de pesas y otro tipo de ejercicios que practican juntos en ocasiones.

Sin embargo, tanto el uno como el otro no se soportaron durante buena parte de su carrera. De acuerdo con Sly, "No podíamos estar en la misma galaxia juntos ni un rato. De verdad que nos odiábamos el uno al otro", y explicaba los motivos "Existía una competición, porque forma parte de su naturaleza, es muy competitivo, y yo también lo soy, algo que nos ayudó, pero fuera de la pantalla seguíamos siendo muy competitivos y eso no era algo del todo sano.

De acuerdo con Sly, Arnie y él mantienen una gran amistad, además se consideran unos auténticos pioneros del cine de acción, ya que considera que "ayudamos a crear un género" en los años 80 y 90. De esta manera, lo que antiguamente era odio, ahora es una amistad profunda que les mantiene muy unidos.