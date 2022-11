Surgen las primeras fotos de Pete Davidson y Emily Ratajkowski juntos

La pareja progresa en su relación con buen paso Ambos rompieron con sus parejas en agosto

Pete Davidson y Emily Ratajkowski ya están oficializando su relación. De esta manera, han sido vistos en las primeras fotografías juntos de los dos en una cita, abrazados y queriéndose mucho. De esta manera, en las fotos obtenidas por PageSix se puede ver que la pareja estaría muy contenta y cariñosa. Todo apunta a que la relación progresa adecuadamente.

Pete Davidson llegó al apartamento de la modelo en Nueva York, momento en el que ambos fueron vistos. El se bajó de su coche y fue a verla en el West Villaje. Sin embargo, aunque ella bajó a saludarle, los paparazzi crearon una auténtica marabunta alrededor de ellos. Davidson se marchó y ella volvió a su casa. Poco después, Ratajkowski salió de nuevo del apartamento y se metió en un Uber que le llevó a Brooklyn para verse de nuevo más tarde.

pete davidson and emily ratajkowski in new york city last night pic.twitter.com/ITabQhfAMI