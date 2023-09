El sueldo mensual que cobra Rosa Peral en la cárcel

La exagente policial fue condenada a 25 años de prisión Peral asesinó a su pareja Pedro Rodríguez

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido 'crimen de la Guardia Urbana'. Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y pareja de Rosa, fue asesinado por la mujer y por Albert López, el amante de esta.

El crimen está en el foco mediático tras el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral se ha mostrado enfadada por las producciones, y ha asegurado que no ha recibido ninguna recompensa: "Desde que estoy aquí, con todo lo que se ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo. He cobrado cero euros".

Rosa está cumpliendo condena y explicó en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' que está estudiando para un futuro: "Estoy estudiando derecho por si en algún momento salgo de aquí y vuelvo a tener una vida".

Además, la condenada ha desvelado cuánto cobra por trabajar en el centro penitenciario: "Trabajar es lo que me permite estudiar y demás. Los salarios de aquí no son descomunales. Cobramos 118 euros al mes, de los cuales pagamos un 20% de responsabilidad civil. La forma de vivir aquí no es una vida relajada".