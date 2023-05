Uno de los streamers más grandes de Twitch desvela la realidad de la plataforma: "Si eres feo no le gustarás a la gente"

La reciente declaración ha causado mucho revuelo en la comunidad Este streamer es uno de los creadores de contenido más famosos de todo el mundo

Asmongold es un popular streamer de videojuegos y personalidad de Internet. Es conocido por su carisma y su pasión por los juegos en línea, especialmente World of Warcraft. Tiene millones de seguidores en Twitch y YouTube, gracias a ello, es una figura icónica en la comunidad de juegos.

Durante una de sus transmisiones en vivo recientes, Asmongold expresó su punto de vista sobre los streamers emergentes y el crecimiento de sus canales en Twitch. Durante el segmento, planteaba la interesante perspectiva de que, en ocasiones, puede no resultar tan gratificante seguir a aquellos streamers con menos seguidores.

"Muchos creadores de contenido tienen poca audiencia porque son pésimos streamers: son aburridos y no hay razón para verlos. No saben transmitir, son malos jugando, no son divertidos ni entretenidos, ni tampoco atractivos", afirmaba el creador de contenido americano. Lejos de parar, Asmongold continuó hablando y expresó otra opinión muy incendiaria acerca de las razones por las que algunas personas no logran que los vean en internet.

Según el famoso streamer, los "feos" no tienen nada que hacer en internet: "¿Quieres saber una verdad de mierda realmente incómoda? Si eres feo, no le gustarás a la gente. Y esto es aún más cierto para las chicas. Así que, si eres gordo y feo, no importa lo gracioso que seas, no le vas a gustar a la gente. No quieren verte. Eso es todo".

Esta afirmación ha generado mucha polémica entre los miembros de su comunidad y la de Twitch en general. A pesar de ello, muchos también han señalado que debido a la experiencia de Asmongold, es probable que entienda mejor el injusto funcionamiento de la plataforma.