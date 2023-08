Un streamer veterano de Twitch destapa el abuso de drogas para mantener las visualizaciones

Thomas Morris es un streamer estadounidense de 29 años, más conocido como Sodapoppin Muestra su disconformidad sobre la forma de actuar de mucha gente en el negocio

Thomas Morris es un streamer estadounidense de 29 años, más conocido como Sodapoppin. Este creador de contenido comenzó a hacer streaming hace 15 años, cuando no existía Twitch, por lo que conoce al detalle las prácticas del mundo del streaming. Es una de los streamers más veteranos y conoce la aplicación morada desde que esta se formó.

Sodapoppin empezó a hacer directos en Xfire siendo un adolescente, hasta que en 2012 se unió a Twitch. Era uno de los creadores de contenido más populares y jugaba al World of Warcraft, hasta que poco a poco fue probando otros títulos o variando por diferentes modos de entretenimiento.

Thomas Morris cuenta con cerca de 9 millones de seguidores y todavía se mantiene entre los más conocidos, pero un tweet suyo muestra su disconformidad sobre la forma de actuar de mucha gente en el negocio. "El 'streaming' es simplemente jugar a videojuegos. También abusar de las drogas para mantenerse arriba en el recuento de visitas".

"También recurrir a 'solo chateando' para recuperar el recuento de visualizaciones", continuaba. "También calificar los juegos como malos tan pronto como el recuento de vistas disminuye para poder salir sin decir que lo estás haciendo porque el recuento de vistas está bajo, porque admitir que te preocupas por el recuento de vistas perjudica el recuento de vistas. Y un montón de otras estupideces que no tengo ganas de escribir". Este es parte del mensaje que había publicado en su cuenta el pasado 17 de agosto.

"Veo muy pocos streamers genuinos y mucho menos transmisiones. Me pone triste. Me voy a la cama, volveré a twittear dentro de 3 años anunciando mi retiro probablemente". Sodapoppin no solo critica al resto de streamers, sino que también a una versión anterior de sí mismo, ya que admitió en 2021 haber usado la droga Adderall para realizar directos, refiriéndose como el peor momento de su vida.