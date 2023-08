El streamer Ricky Edit desata la polémica tras su turbia ruptura con Laly: "La infidelidad tuvo lugar durante un abuso sexual"

La relación entre ambos creadores de contenido era muy querida por sus fans La pareja ha roto en unas circunstancias muy complejas

Aunque al principio no era así, ahora los streamers y demás creadores de contenido viven en una continua exposición pública. Sobre todo si ocurre como con Ricky Edit y Laly, dos personalidades que trabajan como streamers y que han sido pareja durante mucho tiempo. La visibilidad aumenta drásticamente y consiguen una gran legión de seguidores que siguen atentos todos sus pasos.

Sin embargo, la historia de amor entre Ricky Edit y Laly se ha terminado de la noche a la mañana. Una de las parejas más queridas de la comunidad de creadores de contenido en España se ha roto y por fin conocemos la explicación oficial. Ha sido Laly la que ha publicado varios tuits en los que pide disculpas a Ricky Edit por haberse "cargado totalmente la confianza" que se había ganado durante todo este tiempo.

No había ninguna información oficial acerca de la ruptura y la verdadera razón detrás de ella, pero dados los mensajes de Laly, todo apuntaba a una infidelidad de ella al que ahora es su ex pareja. Sin embargo, rápidamente se aclaró que la infidelidad tuvo lugar durante un abuso sexual, mientras Laly se encontraba inconscientes por sustancias que ingirió voluntariamente.

Ricky Edit, tras esto, ha dado su propia versión de los hechos: "no la he culpado por nada de lo que no haya sido consciente o responsable". ¿Acabará volviendo la pareja? ¿O la relación se ha roto para siempre?