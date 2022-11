Sorpréndete con el espectacular disfraz de Halloween de Heidi Klum

Lo ha vuelto a hacer: uno de los mejores disfraces de la noche La modelo ha sorprendido a sus más de 10 millones de seguidores de Instagram

Heidi Klum, la conocida modelo de 49 años, ha vuelto a arrasar en redes sociales durante la noche de Halloween. Ya es tradición que sus más de 10 millones de seguidores esperen con impaciencia en qué traje se va a colocar la reina de Instagram en la noche de los muertos, y este año no ha dejado indiferente a nadie: seguro que no te imaginabas qué acabaría siendo la jueza de America's Got Talent.

Lo cierto es que si eres seguidor de Heidi Klum, habrás visto a lo largo de toda la madrugada pequeños vídeos en los que se veía la temática y el proceso de creación de su espectacular disfraz: finalmente, y con la ayuda del equipo de Amazon, la modelo grabó con todo lujo de detalles cómo era su traje. Si eres incapaz de imaginarte en qué cosa se ha transformado Klum, has de saber que se trata de un gusano de carnada, una de las especies de gusano más utilizadas para pescar.

Puede parecer muy sencillo este disfraz, pero tal y cómo ella se ha encargado de compartir, tuvo que pasar horas y horas con un equipo de peluquería y maquillaje para poder disfrazarse de gusano de carnada y sorprender a todos sus seguidores.