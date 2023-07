El sorprendente trabajo de Miguel Frigenti tras la cancelación de 'Sálvame'

El formato emitió su último programa el pasado 23 de junio El próximo 14 de julio se emitirá el último 'Deluxe'

Hablar de prensa rosa en España era hablar de Sálvame. Desde 2009 fue uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y supuso un antes y un después en la televisión mundial.

Después de catorce años de emisión, 'Sálvame' se despidió de la parrilla de Telecinco para siempre el pasado viernes 23 de junio. Aun así, 'Sálvame Deluxe' emitirá su último programa el próximo viernes 14 de julio, por "ajustes de programación".

Tras el final del formato, los tertulianos, los cámaras y todo el equipo han tenido que buscar un nuevo trabajo. Es cierto que ocho de los colaboradores tendrían una oportunidad en Netflix, algo que sorprendió a todos los espectadores. Aun así, los demás se han visto obligados a cambiar su vida.

El periodista ha declarado a 'Lecturas' que quiere sacarle provecho a las redes sociales: "Estoy potenciando mis redes sociales y me están funcionando muy bien. Estoy flipando porque yo antes solo me dedicaba a subir fotos y desde que estoy subiendo 'reels' opinando y con noticias y tal me han subido mucho las interacciones y las visitas".

Miguel ha asegurado que los likes se le han "cuadriplicado" y que durante todo el verano se dedicará a las redes sociales. Aun así, ha desvelado que "de cara a septiembre hay un par de proyectos que están ahí en el aire (...) Estoy contento y con ganas de trabajar. A ver si me salen estas cosillas de cara a la nueva temporada".

Aun así, Frigenti se despedirá el próximo viernes del último 'Deluxe', y del que podría ser su último programa en televisión. Después, se irá todo el mes de agosto de vacaciones y está a la espera de ver qué pasa en septiembre.