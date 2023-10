La sorprendente petición de Gerard Piqué y Clara Chía mientras están de fiesta

Claramente tiene que ver con la música

Evidentemente, Gerard Piqué y Clara Chía salen de fiesta siempre que pueden, sin miedo a que los periodistas y paparazzi amenacen con boicotear sus momentos de ocio y tiempo libre. Sin embargo, siempre que se animan a disfrutar de la noche de Barcelona, la pareja apuesta por realizar una petición para nada sorprendente, porque una simple canción puede 'aguarles' la fiesta.

En este caso, eso sí, la confirmación de esta noticia nos llega desde Málaga, ciudad a la que ambos viajaron por motivos empresariales. Las finales de la Kings y la Queens League llenaron La Rosaleda, y después de acabar con sendos partidos, Clara y Piqué decidieron salir de fiesta por esta ciudad andaluza.

Según Socialité, el catalán se habría acercado a la mesa del DJ de la discoteca en la que estuvo tanto él como su chica y le pidió que mientras estuvieran allí, no pinchase ninguna canción de Shakira, su ex mujer. Por supuesto, tampoco la conocida colaboración con Bizarrap, ni mucho menos Monotonia o Copa vacía, todos ellos temas con mensajes 'ocultos' hacia el ex central azulgrana.

El objetivo habría sido doble: evitar miradas que pudieran molestar por parte del resto de asistentes a la discoteca malagueña. Y por supuesto, no volver a escuchar canciones que le han hecho pasarlo tremendamente mal estos últimos meses.