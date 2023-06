La sorprendente petición que Gerard Piqué habría hecho en la boda de su hermano

Piqué y Clara Chía le habrían pedido a Marc que no les regalasen las flores ni que hubiera discursos

Sin fotografías ni exclusivas pactadas: Marc Piqué, hermano de Gerard Piqué, es alguien anónimo y poco o nada se sabe acerca de su boda con María Valls, celebrada el pasado viernes 23 de junio de 2023. Evidentemente, al enlace asitieron tanto Gerard Piqué como Clara Chía, aprovechando la joven para llevar un vestido de Victoria Beckham que pudimos ver a la salida de la parroquia de Sant Vincenç de Montalt.

Sin embargo, durante los preparativos de la boda de Marc Piqué y María Valls hubo una petición por parte del ex futbolista del F.C. Barcelona y su actual pareja que no ha pasado desapercibida. Tal y cómo ha explicado en exclusiva El Confidencial, ninguno de los dos querían ser protagonistas del enlace, por lo que no deseaban flores, ni discurso preparado ni nada similar.

A pesar de que se rumorease con la petición de matrimonio de Gerard Piqué a Clara Chía, por el momento, no ha transcendido que esta información sea real. Para más inri, la pareja decidió acceder a la iglesia por la puerta de atrás para evitar el seguimiento de los periodistas y fotógrafos postrados en la entrada.

De todas formas, es bastante normal que Gerard y Clara, la pareja del momento, haya querido quedarse en un segundo plano en el día más importante de Marc Piqué y María Valls. Cualquier persona en su lugar hubiera hecho lo mismo.