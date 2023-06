El sorprendente intercambio de mensajes de C Tangana con Rafa Benítez

El artista es el encargado de componer el himno del Centenario del Celta El técnico ha intercambiado unos mensajes con C Tangana que han sorprendido

El 23 de agosto, el Celta celebrará su centenario después de la fusión de los equipos Real Vigo Sporting y Real Fortuna. Hace un tiempo se anunció que C Tangana sería el artista encargado de componer el himno del Centenario, y el pasado jueves se anunció que el próximo jueves 6 de julio se llevará a cabo el preestreno a las 20 horas en el Teatro Afundación.

El viernes 7 de julio será cuando los aficionados podrán disfrutar del himno en Balaídos. "Na ledicia son celeste, celtista no padecer", es uno de los versos del tema compuesto por el madrileño vigués.

No solamente eso, y es que C Tangana ha publicado en sus redes sociales unos mensajes con el nuevo entrenador celeste, Rafa Benítez, que han llamado la atención a los aficionadoss: "Hay que motivar a los chicos. Ya sabes, a sus órdenes míster".

El entrenador madrileño no dudó en contestarle: "Vaya sorpresa C. Tangana. Seguro que tus canciones les ayudarán a motivarse, pero si te pones la camiseta y metes un par de goles también me vale como ayuda. En serio, gracias y espero escucharte pronto en directo".

A sus órdenes, míster 🫡 pic.twitter.com/Ss0tYlEkza — RC Celta (@RCCelta) June 30, 2023

C Tangana lo da todo por su equipo y así se lo ha dejado claro a Rafa Benítez: "Mister!! Lo que haga falta. Estoy mal de fondo, pero 5 minutos de revulsivo alguna cazo".