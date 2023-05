La sorprendente fotografía de Bibiana Fernández tras salir de quirófano

La colaboradora de televisión se ha sometido a una nueva intervención quirúrgica La actriz se ha operado el pecho y el cuello

Bibiana Fernández está ingresada en un hospital madrileño tras someterse a una nueva intervención quirúrgica. Hace dos días, la colaboradora de televisión publicó en su cuenta de Instagram que tenía que pasar por quirófano: "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca".

Ahora, la modelo ha publicado en su Instagram una fotografía acompañada de un texto: "Lo importante era el pecho gracias a Dios, porque había líquido en la axila". Además, ha querido agradecer al doctor y a todo su equipo por su gran trabajo: "Una es un poco mutante, cortarte el pescuezo y sin pasar 24 horas estar así no es normal".

Bibi no ha perdido su sentido del humor y ha asegurado que el cirujano le ha dicho que no hable y que está "hecha un loro". La actriz ha enseñado a sus seguidores la primera fotografía tras salir del quirófano. Pese a que comenta que no debería de subirla "por vanidad", quiere mostrar a la gente en qué estado se encuentra.

La imagen ha impactado a sus seguidores, y varios compañeros como Antonio Banderas, Rossy de Palma o Paula Echevarría le han mandado mensajes de apoyo. Muchos de los seguidores han agradecido que publicara una fotografía tan natural, y que no tenga miedo a las críticas.