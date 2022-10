Sorprende a todos en Twitter al enseñar a quién se ha encontrado en el AVE

Una usuaria de Twitter llamada Estela ha compartido una increíble historia dentro del AVE Allí iba nada menos que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también el cantante Prok

Una usuaria llamada Estela Gómez ha compartido por las redes sociales una historia que le ha contado un amigo. El joven contaba por un grupo de WhatsApp la historia que había tenido al viajar en el AVE. Allí se había encontrado a personajes famosos de la política y las artes españolas. “Bro. Estoy en estado de putísimo shock, ¿sabéis quien se montó en mi tren?” empezaba diciendo el chico.

“El puto mariano Rajoy” acababa confesando, pero había más. “Y se me cayó el móvil cuando le iba a sacar una foto, ¿y sabéis quien me lo recogió del suelo? El puto Prok osea” terminaba de contar antes de compartir con todos los del grupo la foto de Mariano Rajoy y también del cantante de hip-hop Prok. Las risas después de esta historia han estado servidas y han conseguido miles de reacciones, no es para menos.

creo que es una historia que merece estar aquí porque es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde pic.twitter.com/ehTwa1xsSt — estela 💫 (@GomezEsteela) 1 de octubre de 2022

No obstante, no es raro que en el AVE viajen personalidades del mundo de las artes y la política, es un medio de transporte que aunque caro (si lo coges a última hora) es muy rápido y sobre todo eficiente.