La sonada pulla de Frank Cuesta a los streamers: "He invitado a los más grandes y..."

"He invitado a los más grandes y no ha venido ni Dios" El animalista no ha recibido visitas de streamers en Tailandia

YoSoyPlex, un polémico youtuber, la armó bien cuando decidió comprar una capibara y enseñara en su canal en una reunión con amigos. Esto fue suficiente para que Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, se metiera de lleno en el asunto y exigiera una rectificación pública. El creador de contenido se disculpó y Frank decidió que era buena idea invitarle al santuario que posee en Tailandia en una especie de redención.

La sorpresa fue mayor cuando descubrimos que YoSoyPlex es el único youtuber o streamer que ha visitado este espacio de Frank Cuesta: "yo aquí he invitado a los mayores creadores de contenido, los más grandes, y no ha venido ni Dios. A este le di tres días para venir y se ha venido. Se ha pagado su billete, se ha pagado todas sus cosas y se ha venido. Yo no digo más", aseguró el animalista en el vídeo de la visita de YoySoyPlex.

Esta reflexión es muy interesante, dado que con este dardo se refiere a streamers como Ibai Llanos, Javi Oliveira o Jordi Wild a los que habría invitado para que visitasen su santurario, sin obtener respuesta. Dichos creadores de contenido no parecen interesados en el contenido que realiza Frank Cuesta en YouTube, o bien no han tenido tiempo.