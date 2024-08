Sofía Suescun, entre lágrimas al escuchar los ataques de su madre, Maite Galdeano

La polémica entre Sofía Suescun y Maite Galdeano continúa creciendo. Todo comenzó cuando la madre de la influencer estalló en redes sociales contra su hija y su yerno, Kiko Jiménez. Desde entonces, los implicados han cruzado acusaciones y disculpas, sin arreglar las cosas. En este contexto, la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha visitado el plató de '¡De viernes!', para sincerarse.

Durante la entrevista, el programa de Telecinco le mostró a Sofía Suescun diferentes vídeos de su madre, Maite Galdeano, pronunciado varios ataques contra ella y su novio, Kiko Jiménez. En los extractos, la ex concursante de 'GH 16' les llamaba "sinvergüenzas", "que os den por ahí" e incluso, les acusaba de "hipócrita compulsiva" y "envidioso compulsivo".

Una postura que resulta muy complicada para Sofía; "No quiero reconocerla. No quiero creer que esas palabras las siente de verdad. Quiero creer que es fruto de unos celos donde ella considera que soy de su propiedad y que si no sale todo como está en sus planes, todos somos malos", comenzaba explicando.

La presentadora, Bea Archidona, preguntaba si su madre le había tratado igual en el pasado. Entonces, Sofía Suescun contestaba con un escueto "sí", antes de derrumbarse entre lágrimas. "No quiero llorar más", decía mientras intentaba recomponerse. "Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal, te lo prometo", decía con dureza. "Que me quieras tan mal, me hace mucho más daño a que no me quieras o sientas indiferencia", terminaba.

En cuanto a la reacción que tuvo la influencer al ver el vídeo de Maite, explicó: "Me dio mucha vergüenza. Al final, es algo que seguramente había llegado el día de poder tratarlo o haber sido valiente. Han sido muchas veces que la he dicho que pare, pero también muchas intentando disimular, teniendo una persona así que continuamente está machándote. La primera culpable soy yo de haber normalizado esto. He hecho cómplice a Kiko".

Finalmente, terminaba valorando que las personas que han estado en su vida, han sido vistas en su casa como "culpable": "A partir de ahí no hay mucho que hacer. Ella me considera de su propiedad y toda persona que se acerque es un interesado o una interesada".