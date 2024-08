Sofía Suescun y Kiko Jiménez echan de casa a Maite Galdeano

Durante la madrugada del jueves, 15 de agosto, Maite Galdeano estallaba en Instagram tras revelar que Sofía Suescun y Kiko Jiménez la habían echado de casa. La madre de la influencer anunciaba que se mudaba a su piso en primera línea de mar, y ya desde allí, explicaba la situación a través de sus historias.

La navarra comenzaba diciendo que ya se encuentra en su nuevo hogar, "que me he comprado yo, que esta casa está a mi nombre y no es de mi hija. Yo no soy una muerte de hambre como él", decía refiriéndose a Kiko Jiménez. "Desde que me despacharon de casa, mira que le dije a Christian que cuidase muy bien a Cuquina y a Galle, que las dejé en mi habitación como yo las cuide durante todo el tiempo que estuve allí. Pues Christian me ha dicho que la Cuquina y la Galle se han ido".

Seguidamente, Maite Galdeano mostraba preocupación por sus animales. "Y como ya les da igual a ellos, pues ni se molestan en buscarlas ni nada. Es decir, Cuquina y Galle igual están muertas por ahí. Desaparecidísimas, me dan mucha pena mis animales, he llorado mucho por ellos. Me da mucha pena Marco, que lo tienen todo el día en casa sin pasear. Los cazuelos del agua retenida ni la cambian. Todo fatal, ahí la que era necesaria era yo y bueno, pues, tiene un precio. No os voy a perdonar jamás".

Cada vez más enfadada, Maite albardaba de la que será su nueva vida: "Yo estoy aquí privilegiada en esta casa nueva a estrenar. Soy una mujer muy fuerte, resistente, me encanta la lectura, me gusta pasear, voy a coger una nueva perrita y vida nueva". Además, sentía que lo había pasado tendrá un efecto positivo para ella. "Estoy cada día más feliz, que os den por ahí, que al final estaba de criada gratuita. Al final me habéis hecho un favor", terminaba diciendo.

Finalmente, la madre de la creadora de contenido ha acabado su mensaje revelando que "lo he asumido, estoy muy tranquila, mi hija está tan anulada que él le obligó a bloquearme del WhatsApp, la rata también. Ya os digo que os acabo de dejar de seguir tanto a ti Sofía como a la rata que llevas ahí colgando, no mi intensáis ya".