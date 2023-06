'Socialité' desvela lo que hacen las amigas de Tamara Falcó para impedir la boda

El próximo sábado 8 de julio se celebrará la boda más esperada Las amigas no confían en Íñigo

Quedan dos semanas para que se celebre uno de los eventos más esperados de este año: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo sábado 8 de julio.

La hija de Isabel Preysler ha estado en boca de todos durante estos últimos meses tras los rumores sobre su boda. Hasta ahora, se conocen algunos detalles de la ceremonia: el precio del anillo de compromiso, los regalos de la pedida de matrimonio, el chef encargado del menú del evento, entre otros más.

La boda entre Tamara e Íñigo no ha estado siempre clara, y es que la colaboradora televisiva se ha topado con una infidelidad y con varios problemas con su pareja.

Según ha desvelado 'Socialité', las amigas de la novia siguen sin confiar en el chico: "Las amigas de Tamara no se creen que Íñigo Onieva con lo que ha sido para la noche, se vaya de despedida de soltero a ver museos, eso las amigas no se lo creen igual que no se lo cree nadie", ha comentado el periodista Pedro Jota.

Además, ha añadido que estarían haciendo rituales para intentar impedir la boda: "Han intentado espiritualmente boicotear la boda de Tamara Falcó (...) Han ido a Fátima a poner velas, han hechos grupos de oración para que Tamara no se case con Íñigo", ha asegurado

No solamente eso, y es que sus amigas no quieren que le haga daño a Tamara, y temen que es lo qué pasará. Algo que no ha gustado nada a las mujeres ha sido que "los amigos de Íñigo Onieva le han ocultado las historias de Instagram a las amigas de la marquesa de Griñón para que ella no se entere de absolutamente nada de lo que ocurría en esa despedida de soltero".