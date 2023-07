La sobrina de Concha Velasco actualiza el estado de salud de su tía: "Me asusté"

La intérprete se retiró de los escenarios en 2021 La artista tiene problemas de movilidad

Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco, es una icónica artista española y presentadora de televisión que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Su carisma y su dedicación a su profesión la han convertido en una figura muy respetada y querida.

A sus 83 años, ha participado en más de 70 películas, más de 30 obras de teatro, más de 15 series y en más de 20 programas de televisión. No solamente eso, y es que 'La Chica Yeyé' también ha tenido tiempo para dedicarse a la música. A lo largo de los años, ha lanzado varios álbumes en los que ha demostrado su talento vocal.

Concha Velasco se retiró de los escenarios en 2021, después de la pandemia. La artista tomó la decisión tras ver que su cuerpo se había debilitado y tenía ciertos problemas de movilidad. Desde hace un año, la intérprete está viviendo en una residencia, y cada día recibe la visita de sus familiares.

Hace unos días saltaron las alarmas tras unas declaraciones de Mariló Montero, amiga íntima de Concha: "Yo la última vez que la vi, de ahí fue al hospital". No solamente eso, y es que en uno de los últimos programas de 'Sálvame', Terelu comentó que quería mandar un beso a la artista.

Ahora, Manuela Velasco, la sobrina de la actriz, ha dado unas declaraciones a Europa Press para informar del estado de salud de su tía: "El otro día vi la tele y vi que en el programa estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia y me asusté (...) Me asusté porque es una persona mayor y dices: 'igual de un momento a otro ha cambiado algo y no me he enterado'".

Manuela ha querido tranquilizar a los seguidores de la artista: "Hace dos domingos la fui a ver con un compañero del teatro Español, el peluquero, y le hizo una ilusión enorme. Estuvimos paseando por el jardín, hablando... Se estuvo probando ropa y me pidió que le consiguiera entradas para 'El Rey León' (...) Yo a día de hoy, en este momento, no tengo nada que decir", ha zanjado la actriz.