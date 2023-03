Sobera la lía en 'First Dates' al hablar de cruising con "el guía del tracatrá"

El presentador se quedó impactado ante la curiosa profesión de Álvaro Una confusión que termina en ataque de risa

Una noche más 'First Dates' abre las puertas de su restaurante para que solteros y solteras encuentren el amor en una mágica -a la vez que divertida- velada.

El programa por excelencia para encontrar el amor vuelve a sorprender con sus invitados una noche más.

Más que la decisión final de las citas, son los personajes que pasan por el restaurante los que se han convertido en el atractivo principal del formato televisivo.

En esta ocasión, el momentazo ha sido protagonizado por Álvaro, un soltero que descolocó a Sobera tras explicarle su profesión.

Álvaro tiene 28 años, es influencer en Tik Tok y se dedica a realizar contenido sobre 'cruising'. De hecho, en las redes sociales se le conoce como "el guía turísitico del cruising".

Ante el curioso contenido de sus vídeos, Sobera, perplejo, le pregunto: "¿Es algo de cruceros?"

Un tremendo batacazo por parte del presentador que no conocía la práctica del 'cruising' y cómo no le quedaba claro volvió a preguntarle, de qué se trataba.

"El cruising es tracatrá en lugares públicos" le espetó el soltero Álvaro. En un ataque de risa y con los ojos abiertos como platos, Carlos le respondió: "Espérate que yo ya tengo una edad... Yo cuando leo 'cruising' en una agencia de viajes, me apunto en un crucero de jubilados".

La confusión acabó en una hilarante conversación en la que Álvaro muy fácilmente le aclaró que el 'cruising' es: "donde personas adultas se encuentran en lugares públicos, ya sean parques, baños o centros comerciales y de repente, tracatrá y bye".

Durante la noche el soltero Álvaro, que confesaba no haber estado enamorado nunca, tuvo una cita con Adrián un técnico de laboratorio al que le causó mucha curiosidad la profesión de Álvaro.

La conexión entre los solteros no pareció llegar a otro nivel y en la decisión final Álvaro decidió no tener una segunda cita con el soltero "como amigos muy bien" pero como pareja no le gustó. Por lo que "el guía turístico del tracatrá" continuará buscando el amor.